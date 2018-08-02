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02 Август, 2018


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Три дня по Ивановской улице в Петербурге будет ограничено движение

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в: Новости
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Движение по Ивановской улице ограничат из-за ремонта

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в течение трех дней будут действовать ограничения движения транспорта по Ивановской улице. Как рассказали в пресс-службе ГАТИ, трудности у водителе возникнут из-за работ на теплосетях.

По данным организации, с 3 по 5 августа ограничения будут действовать от улицы Бабушкина до улицы Седова, а с 4 августа (до 5 августа) сложно будет проехать от улицы Седова до проспекта Белевского.

Работы проводит ГК «ЭнергоСистемы».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на 12 дней ограничат движение по Ораниенбаумскому шоссе.

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