Три дня по Ивановской улице в Петербурге будет ограничено движение

Движение по Ивановской улице ограничат из-за ремонта

В Санкт-Петербурге в течение трех дней будут действовать ограничения движения транспорта по Ивановской улице. Как рассказали в пресс-службе ГАТИ, трудности у водителе возникнут из-за работ на теплосетях.

По данным организации, с 3 по 5 августа ограничения будут действовать от улицы Бабушкина до улицы Седова, а с 4 августа (до 5 августа) сложно будет проехать от улицы Седова до проспекта Белевского.

Работы проводит ГК «ЭнергоСистемы».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на 12 дней ограничат движение по Ораниенбаумскому шоссе.