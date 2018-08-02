ТРЦ «Питерлэнд» закрыли из-за нарушений, на входе стоят автоматчики

Вооруженные люди заблокировали ТРЦ «Питерлэнд» в Петербурге

На Приморском проспекте в Петербурге на неопределенное время закрыт ТРК «Питерлэнд». Об этом рассказали очевидцы в четверг, 2 августа. По их словам, на входе стоят автоматчики.

Как рассказал «Фонтанке» владелец центра Александр Кожин, аквапарк и сам торговый комплекс закрыты по инициативе МЧС.

«У нас провели проверки после кемеровской трагедии, выписали предписание и дали отстрочку на устранение нарушение до 1 апреля 2019 года. А потом сам же пожнадзор в лице инспектора Курицына, который и давал нам отстрочку, составил протокол об административном правонарушении и подал на нас в суд», — рассказал Кожин.

«Питерлэнд» постановление суда обжаловал, но до конца его рассмотрения аквапарк и ТК будут закрыты.

Напомним, что проверки петербургских торговых центров связаны с трагедией в кемеровском комплексе «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 60 человек. За последнее время МЧС уже приостановила работу ряда городских ТЦ, к примеру «Светлановского» на проспекте Энгельса.