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02 Август, 2018


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Сотня пассажиров теплохода отравились под Петербургом

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в: Новости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пассажиров теплохода в Ленобласти

Фото: пресс-служба СК РФ по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области на борту теплохода «Лунная соната» пищевое отравление получили не менее 100 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу и 47 региону.

1 августа 2018 года несколько десятков пассажиров, в том числе 11 подростков и трое членов экипажа рассказали о массовом отравление на борту судна «Лунная Соната», который выполнял речной круиз под Петербургом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Директор ресторана, расположенного на судне, задержан.

Один из отравившихся подростков госпитализирован. Всего на суде было более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Расследование продолжается.

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