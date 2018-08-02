Реставрация Михайловского замка обойдется в 27 миллионов рублей

В Петербурге отреставрируют вестибюль второго подъезда Михайловского замка

Русский музей нашел подрядчика для реставрации и ремонта инженерных сетей вестибюля второго подъезда Михайловского (Инженерного) замка.

Как пишет «Фонтанка», за 27 миллионов рублей парадную русских царей приведет в порядок АО «Фирма «Пик».

Подрядчик до 14 ноября 2018 года должен будет выполнить реставрацию кирпичной кладки сводов, отштукатурить и отреставрировать стены и потолки, а также заменить оконные проемы и дубовые двери.