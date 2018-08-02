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02 Август, 2018


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MediaMarkt заявил о мегараспродаже перед полным закрытием магазинов в Петербурге

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в: Новости
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Сеть MediaMarkt подтвердил уход из Северной столицы

Подписчики MediaMarkt получили сообщения от компании о закрытии магазинов в Северной столице и организуемой в связи с этим мегараспродажей.

«В скором времени магазины MediaMarkt закроются! Хотим поблагодарить всех наших подписчиков, посетителей и покупателей, что были с нами», — говорится в тексте письма, имеющегося в распоряжении Stroypuls. Скидки на товары дойдут до 70%. Распродажа продлится по 31 августа.

О том, что сеть может уйти из России и Петербурга стало известно в мае этого года. Добавим также, что закрытие MediaMarkt в «Карусели» на улице Савушкина объяснялось оптимизацией структур ритейлера.

 

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