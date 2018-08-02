В августе в Ленобласти начнут строить новый причал для пассажирских судов

Причал планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года

Проект строительства нового причала для пассажирских судов на Ореховом острове в истоке реки Невы В Ленобласти получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Работы по возведению причала планируется начать уже в середине августа. Стоимость нового объекта водной инфраструктуры составит около 60 млн рублей. Средства вложит частный инвестор.

Причал планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. Разработку проектной документации причала вели управление по транспорту и комитет по культуре Ленинградской области.

«Особенностью причала станет его основание из легких свай-палов, которые ввинчиваются в дно специальным краном. Это позволяет минимально задействовать береговую территорию, что особенно важно для территории объекта культурно-исторического наследия», — подчеркнули в пресс-службе 47 региона.

Новый причал позволит швартовать к Орешку суда большого класса, вместимостью до трехсот пассажиров.

Ранее реализацию проекта одобрили управление речным транспортом «Администрация Волго-Балт» и руководство крепости-музея.

Напомним, общий объем инвестиций в причальные проекты региона со стороны компании-инвестора ООО «Конт» составит 1 млрд рублей. В прошлом году был введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге, завершается строительство причала в поселке Свирьстрой Лодейнопольского района.