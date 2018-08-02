Рядом с Дачей Верещагина в Кронштадте построят гостницу

Правительство намерено отдать 1,4 га «Морского селения» под объект гостиничного обслуживания

Фонд имущества проведет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в 1,4 га на инвестиционных условиях для строительства гостиничного комплекса, ранее инициативу одобрила комиссия по землепользованию и застройке, а на днях вышло соответствующее постановление администрации.

Размер ежегодной арендной платы за участок на Кронштадтском шоссе, участок 56 составляет 6,9 млн рублей. Аукцион Фонд имущества должен объявить в течение месяца.

Будущий арендатор обязан провести инженерные изыскания спроектировать отель за 7 месяцев со дня подписания договора. На строительство отводится всего полтора года.

Примечательно, что кадастровый номер, указанный в постановлении, соответствует территории бывшего «Морского поселения» — это одно из временных поселений ,по\вившееся еще в шведские времена. В южной части поселения находится полузаброшенный памятник культурного наследия — Дача Верещагина, построенная ориентировочно в конце 19 века.

Большую часть бывшего поселения, а ныне парка, занимает территория детского санатория Аврора.