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02 Август, 2018


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В Мурино появится новый полицейский участок

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в: Новости
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Проект отделения на 250 сотрудников будет готов до конца 2018 года

 

Девелоперы Ленобласти согласились предоставить деньги на возведение отделения полиции в северо-западной части поселка Мурино, в конце Воронцовского бульвара на границе с Буграми. Такое решение было принято на совещании во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилом Москвиным, сообщает пресс-служба 47 регионам.

Заказчиком строительства станет Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области (КРТ ЛО), до конца лета организация получит участок земли под отделение от частного инвестора. В течение 4-5 месяцев будет завершено проектирование и получено заключение экспертизы. С началом сезона 2019 года начнется строительство объекта, приблизительный срок строительно-монтажных работ — до полутора лет.

«Согласно техническому заданию, полученному от ГУВД Петербурга и Ленинградской области, здание общей площадью около 4,4 тысяч «квадратов» должно быть трехэтажным, с подвалом, соответствовать всем нормам безопасности, расчетная вместимость — 250 сотрудников. Такого количества полицейских должно хватить для поддержания правопорядка в Мурино. Сейчас там работает только опорный пункт полиции с участковыми», — пояснили в пресс-службе.

Девелоперы будут финансировать возведение отделения пропорционально площади застройки на территории поселка, для этих целей будет заключен многосторонний договор.

 

 

 

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