УФАС: Картельные сговоры незаконно обогатили предпринимателей на 1,2 млрд рублей

За 2017 год Федеральной Антимонопольной службой было возбуждено 12 дел по картельным сговорам, но лишь по 4 из них судом были признаны нарушения. В результате сговора нарушители незаконно обогатились на сумму 1,2 млрд руб. Тем не менее, УФАС не стояла на месте, и только за первую половину 2018 г. возбудила уже 16 дел, по 10 из которых был признан факт сговора.

В 2018 году антимонопольщики возбудили больше дел и, как следствие, получили больший процент выявления нарушений. В этом годупо результатам работы службы уже были назначены штрафы на сумму 203,4 млн. руб.

Один из самых крупных штрафов на сумму 200 млн. руб. получили компании «ПрофБизнес» и «ТД Стиллаг» — участники 11 аукционов на поставку оборудования для Министерства обороны. Действия компаний приводили к падению цен на торгах. После заключения контрактов компании компенсировали друг другу издержки. Теперь же, благодаря слаженной работе УФАС, бюджет РФ в ближайшее время пополнится на 200 млн. рублей за счет вышеперечисленных компаний.

Однако если бы компании добровольно признались в участии в картельном сговоре, все могло бы быть иначе. В этом году 24 хозяйствующих субъекта, признавшись в содеянном УФАС, получили реальную возможность снизить свои дальнейшие финансовые, а главное, репутационные риски. Практика показывает, что выгоднее сотрудничать с антимонопольной службой. Несмотря на это, находятся компании, которые игнорируют запросы УФАС.

Если компания попадает под подозрения службы и не может отчитаться за каждое свое действие, ей назначается штраф (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ). У УФАС были определенные вопросы к 11 организациям, в том числе и к индивидуальным предпринимателям. В результате, за уклонение от ответов были выписаны штрафы на общую сумму 2,3 млн. руб.

Еще один неприятный факт для нечестных компаний заключается в том, что УФАС может устанавливать нарушения не только самостоятельно, но и с помощью ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Например, в 2018 году совместно с УФСБ России по СПб и Ленинградской области были проведены внеплановые проверки, по результатам которых было возбуждено 2 уголовных дела.

Фигурантами первого дела выступили АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и ООО «КСП Василеостровского района». Сотрудники этих компаний совместно готовили конкурсные заявки.

Во втором деле участвовали ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-запад» и ООО «Специализированная торговая компания». Было установлено, что общества вели совместную административно-хозяйственную деятельность, их компьютеры были соединены общей локальной сетью с единым сервером.