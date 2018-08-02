Санкт-Петербург попал в дополнительную реальность

Москвичи сделал приложение, в котором можно путешествовать по 3-D карте Петербурга

Студия Urbica, располагающаяся в Москве, выпустила приложение под названием Areal, с помощью которого можно путешествовать по 3-D-карте в дополнительной реальности, да еще и по Петербургу.

Для работы с сервисом необходимо навести камеру телефона на любую горизонтальную плоскость и выбрать место установки «объекта». Карта Северной столица «материализуется» в этой точке, к примеру, на тротуаре, и ее можно будет рассмотреть в деталях.

Важные достопримечательности указаны звездочками. На них можно «кликнуть» и рассмотреть объект в деталях.

Приложения уже можно скачать бесплатно в App Store.