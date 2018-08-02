Петербург потратит на Рождественскую ярмарку 19 миллионов рублей

Новогодняя ярмарка будет стоит Петербургу 19 миллионов

Ежегодная Рождественская ярмарка обойдется Петербургу почти в 19 миллионов рублей. Такое решение городские власти приняли на торгах, пишет «78».

Победителем конкурса стало ООО «Центр дополнительного образования для школьников». Для праздника организация получит 18,9 миллиона рублей.

Сама ярмарка пройдет на Пионерской площади. Срок оказания услуг, отмеченный в договоре, до 1 января 2019 года.

В техническом задании указывается, что подрядчику придется разработать сценарий праздника, обеспечить участие в нем Снегурочки и Деда Мороза, а также пригласить на мероприятие воспитанников детских домов города на Неве.