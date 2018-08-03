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03 Август, 2018


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Рабочая неделя в Петербурге закончится грозой

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в: Новости
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Синоптики пообещали петербуржцам дожди и грозу в пятницу

Фото: pixabay.com

В пятницу, 3 августа, в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный дожди и гроза, сообщает городской Гидрометцентр.

Специалисты прогнозируют западный, северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду. При грозе скорость ветра составит около 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Впрочем, тепло сохранится в Северной столице и сегодня. В пятницу столбик термометра доберется до отметки в +29 градусов. Сейчас в городе на Неве уже +22 градуса.

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