Рабочая неделя в Петербурге закончится грозой

Синоптики пообещали петербуржцам дожди и грозу в пятницу

В пятницу, 3 августа, в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный дожди и гроза, сообщает городской Гидрометцентр.

Специалисты прогнозируют западный, северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду. При грозе скорость ветра составит около 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Впрочем, тепло сохранится в Северной столице и сегодня. В пятницу столбик термометра доберется до отметки в +29 градусов. Сейчас в городе на Неве уже +22 градуса.