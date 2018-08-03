Освещением Петербурга с 2019 года будет заниматься только «Ленсвет»

«Ленсвет» займется освещением всего Петербурга со следующего года

СПб ГУП «Ленсвет» с 2019 года займется полным обеспечением Северной столицы наружным светом. Об этом рассказал директор предприятия Сергей Мителев.

Он также добавил, что решение о передаче города на Неве в одни руки для освещения прорабатывался уже давно.

Теперь решение принято официально и окончательно. Кроме 14 районов Петербурга, которые «Ленсвет» уже обслуживает, к нему подключат еще 4 пригородных района. Этот проект был запущен полтора года назад.

Теперь «Ленсвет» планирует создать единую диспетчерскую службы и две новые эксплуатационные зоны, которые должны обеспечить города постоянным освещением без сбоев.