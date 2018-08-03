Цены на бензин в Петербурге стали стабильными

В Санкт-Петербурге стабилизировались цены на бензин и дизельное топливо

Оптовые цены на бензин и дизельное топливо в Северной столицы стабилизировались. По крайней мере, так заявил заместитель руководителя городского УФАС Вячеслав Тукаев, пишет РИА Новости.

Теперь, по словам Тукаева, город на Неве ждет стабилизация цен на бензин и на розничном рынке.

Сейчас средняя оптовая цена бензина Аи-92 составляет чуть больше 52 тысяч рублей за тонну, за Аи-95 надо будет заплатить 54 тысяч рублей, а за дизельное топливо – 50 тысяч рублей.

Следует напомним, что ценник на бензин начал повышаться весной 2018 года. Этот вопрос даже поднимался на прямой линии в Владимиром Путиным. После широкой огласки цены нормализовались.