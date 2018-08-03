жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

03 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Цены на бензин в Петербурге стали стабильными

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В Санкт-Петербурге стабилизировались цены на бензин и дизельное топливо

Фото: pixabay.com

Оптовые цены на бензин и дизельное топливо в Северной столицы стабилизировались. По крайней мере, так заявил заместитель руководителя городского УФАС Вячеслав Тукаев, пишет РИА Новости.

Теперь, по словам Тукаева, город на Неве ждет стабилизация цен на бензин и на розничном рынке.

Сейчас средняя оптовая цена бензина Аи-92 составляет чуть больше 52 тысяч рублей за тонну, за Аи-95 надо будет заплатить 54 тысяч рублей, а за дизельное топливо – 50 тысяч рублей.

Следует напомним, что ценник на бензин начал повышаться весной 2018 года. Этот вопрос даже поднимался на прямой линии в Владимиром Путиным. После широкой огласки цены нормализовались.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X