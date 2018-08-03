В Петербурге крыса укусила ребенка в детском саду

Проверкой петербургского детсада с крысами занялся Роспотребнадзора

Специалисты петербургского Роспотребнадзора приступили к проверке детского сада №69, в котором, как писали ранее СМИ, маленького ребенка укусила крыса.

По словам представителей ведомства, ЧП произошло на территории сада. Девочка увидела неизвестное животное, подбежала к нему, а крыса набросилась на ребенка и укусила его. Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Кстати, проверка уже показала, что руководство сада нарушало требования по дератизации (травле крыс). Сейчас ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.