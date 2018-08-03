В Петербурге общественный транспорт изменит работу из-за бегунов

Полумарафон «Северная столица» повлияет на маршруты общественного транспорта

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» предупредили петербуржцев об изменения маршрутов общественного транспорта в воскресенье, 5 августа.

В центре города на Неве пройдет полумарафон «Северная столица». По пути следования бегунов свои маршруты изменят трамваи и троллейбусы.

Изменения коснутся троллейбусов №5, 9, 10, 11, 17 и 31, а также трамваем №3, 6, 40 и 48.

Городской электротранспорт с 7:30 и до часу дня не будет ходить по центральным магистралям города: Невского проспекту, Каменноостровскому проспекту, набережным Макарова и Карповки, а также по Большому проспект П.С.