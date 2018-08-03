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03 Август, 2018


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Дневники мотоциклиста: как «харлей» губернатора 47 региона помогает латать дороги

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Дата:
в: Новости
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Губернатор Ленобласти рассказал, как на себе проверяет качество новых дорог

Глава 47 региона Александр Дрозденко стал одним из почетных гостей Международного мотофестиваля «Harley Davidson» в Петербурге, сообщает пресс-служба 47 региона. Как поделился губернатор, мотоцикл помогает развеяться после напряженных рабочих будней, зарядиться адреналином и провести время в компании друзей-байкеров.

«Во время поездок мы открываем для себя красоты нашей Ленинградской области, и я, как губернатор, могу лучше контролировать процесс дорожного строительства, поскольку на «железном коне» эти недоработки ощущаются сильнее, чем на автомобиле. Замечу, что за последние годы мотоциклистам в области стало комфортнее», — пояснил он.

Участники и гости фестиваля со 2 по 5 августа примут участие в многочисленных мероприятиях на площади Островского в Петербурге.

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