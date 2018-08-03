Дневники мотоциклиста: как «харлей» губернатора 47 региона помогает латать дороги

Губернатор Ленобласти рассказал, как на себе проверяет качество новых дорог

Глава 47 региона Александр Дрозденко стал одним из почетных гостей Международного мотофестиваля «Harley Davidson» в Петербурге, сообщает пресс-служба 47 региона. Как поделился губернатор, мотоцикл помогает развеяться после напряженных рабочих будней, зарядиться адреналином и провести время в компании друзей-байкеров.

«Во время поездок мы открываем для себя красоты нашей Ленинградской области, и я, как губернатор, могу лучше контролировать процесс дорожного строительства, поскольку на «железном коне» эти недоработки ощущаются сильнее, чем на автомобиле. Замечу, что за последние годы мотоциклистам в области стало комфортнее», — пояснил он.

Участники и гости фестиваля со 2 по 5 августа примут участие в многочисленных мероприятиях на площади Островского в Петербурге.