Суздальские озера экологи проверят за 10 миллионов рублей

Власти Петербурга приступают к обследованию Суздальских озер

Выборгский район Северной столицы станет более благоустроенным. Петербургский Комитет по природопользованию до конца года начнет экологическое обследование Суздальских озер. Об этом рассказали представители «Справедливой России».

Глава партии Марина Шишкина отметила, что «по результатам проведенного комплексного обследования вышеуказанных водных объектов комитетом будет определена необходимость и последовательность дальнейших действий, направленных на экологическое восстановление озер».

Смольный оценил полный комплекс работ в 9,5 миллиона рублей. В 2018 году на эти цели уйдет 3 миллионов рублей, в 2019 – 6,5 миллиона рублей.

«Справедливороссы» также пообещали продолжить борьбу против незаконной застройки береговой линии петербургских озер.