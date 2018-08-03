Москва поднялась на 30 строчек в рейтинге цен на элитное жилье, Петербург – на 6 позиций

Восстановление рынка элитного сегмента в Москве идет семимильными шагами

За год Петербург поднялся на 6 строчек в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье Prime Global Cities Index (PGCI) международной консалтинговой компании Knight Frank, рассказали в компании.

По данным экспертов, во II квартале 2017 года годовой прирост составил (-7,9%), а Петербург занимал 40 строчку рейтинга. Во II квартале 2018 года динамика составила (-0,7%): город заняв 34 место.

В южной столице дела с элитным рынком обстоят куда лучше. Москва заняла 11 строчку текущего рейтинга с динамикой цен в 6,6%. Годом ранее столица России располагалась на 41 месте с отрицательной динамикой в (-11,8%).

«Положительная динамика цен связана с высокой активностью покупателей на рынке и ростом числа сделок более чем на треть по итогам I полугодия 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года, в результате чего из предложения выбыли наиболее ликвидные лоты по привлекательным ценам, – отмечает директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова. – Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке в высокобюджетном сегменте по сравнению с I полугодием 2017 года продемонстрировала небольшой рост в размере 7% и по данным на начало июля 2018 г. была зафиксирована на уровне 758 тыс. руб. за 1 кв. м».