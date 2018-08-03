Центр Петербурга перекроет фестиваль байкеров

В субботу в центре Санкт-Петербурга ограничат движение из-за мотопарада

В субботу, 4 августа, в центре Северной столице состоится фестиваль Harley Days, который приведет к ограничению движение транспорта, сообщает КРТИ.

Мероприятие начнется в 13:00 на Дворцовой площади, затем байкеры проедут по Невскому проспекту, центральным набережным и финишируют на площади Островского. Все указанные магистрали будут перекрывать, но по ходу движения.

Парад продлится около часа. В нем примут участие 3 тысячи мотоциклистов. Сам фестиваль уже стартовал на площади Островского, он продлится до 5 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что движение общественного транспорта в центре Петербурге изменится из-за проведения полумарафона «Северная столица».