Вице-премьера по строительству Виталия Мутко назначили «атаманом»

У Виталия Мутко появилась новая должность

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении вице-премьера по строительству Виталия Мутко в состав межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года. Документ, датированный 1 августа, размещен на официальном интернет- портале правовой информации.

Отметим, что строители далеко не в первый раз становятся «атаманами». Так, экс-депутат ЗакСа Петербурга Игорь Риммер был заместителем атамана Отдельного Северо-Западного казачьего округа.