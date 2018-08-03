В Петербурге теперь живет гигантская надувная нерпа

Нерпу огромной высоты установили у водонапорной башни в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Шпалерной улице установили гигантскую фигуру белой нерпы. Она расположилась у водонапорной башни, рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Огромный детеныш кольчатой нерпы должен привлечь петербуржцев и гостей города к «Вселенной воды», которая является музейным комплексом и находится в самой башке.

«Успей сфотографироваться с гигантской нерпой, которая выплыла на берег у Вселенной воды!», — предложили в «Водоканале».

Следует добавить, что на территории предприятия есть еще две экспозиции: «Подземный мир Петербурга» и «Мир воды Санкт-Петербурга».