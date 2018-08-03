Финансирование «Лахта-центра» добралось до 100 миллиардов

Петербургский небоскреб «Газпрома» теперь стоит кругленькой суммы

Финансирование небоскреба компании «Газпром» под названием «Лахта-центра» на берегу Финского залива в Петербурге достигло отметки в 100 миллиардов рублей. Если быть точнее, то на конец 2017 года эта сумма составляла 99,543 миллиарда рублей, пишет «Интерфакс».

Расходы на «Лахту» официально не озвучивались. На конец минувшего года в основные средства было оформлено активов на 82 миллиарда. Еще 26 миллиардов рублей было оформлено как прочие активы.

Заемное финансирование проектная компания начала отражать шесть лет назад. В 2013 году финансирование оказалось на уровне миллиардов рублей, через год – десятков миллиардов рублей.

Два года назад займы стали оформляться как долгосрочные. В 2016 году «Лахта» заняла 35 миллиардов рублей. В 2017 – 38 миллиардов рублей.

По состоянию на август 2018 года на «Лахте» завершены основные строительные и монтажные работы. Сейчас ведется подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию.