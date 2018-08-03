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03 Август, 2018


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Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся грозе

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в: Новости
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Через несколько часов в Петербурге ждут град и грозу

Фото: pixabay.com

В пятницу, 3 августа, в Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидаются грозы, град и сильные дожди. Об этом рассказали в пресс-службе городского отделение МЧС РФ.

С 14:00 в течение трех часов в Северной столицы пройдут дожди, начнется гроза, а ветер разгуляется порывами до 15 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Петербуржцев призывают быть аккуратнее и осторожно обходить рекламные щиты и дома, а также не выходить на мосты. При ЧП необходимо звонить по телефону «01» или «112» (с мобильного телефона).

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