Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся грозе

Через несколько часов в Петербурге ждут град и грозу

В пятницу, 3 августа, в Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидаются грозы, град и сильные дожди. Об этом рассказали в пресс-службе городского отделение МЧС РФ.

С 14:00 в течение трех часов в Северной столицы пройдут дожди, начнется гроза, а ветер разгуляется порывами до 15 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Петербуржцев призывают быть аккуратнее и осторожно обходить рекламные щиты и дома, а также не выходить на мосты. При ЧП необходимо звонить по телефону «01» или «112» (с мобильного телефона).