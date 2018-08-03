«Стройпульс» поднялся в рейтинге «Медиалогии» на 8 позиций

«Медиалогия» опубликовала новый рейтинг цитируемых СМИ в сфере строительста

Портал «Медиалогия» опубликовал рейтинг самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строительства. Данные получены за второй квартал 2018 года.

Портал «Stroypuls.ru», который только в первом квартале текущего года появился в этом перечне, сумел подняться сразу на 8 позиций и теперь занимает 12-ю строчку.

«Stroypuls.ru» продолжит делать все, чтобы и впредь снабжать читателей самой проверенной и актуальной информацией.

Лидерство в рейтинге «Медиалогии» за второй квартал в отрасли строительства осталось за интернет-ресурсом «Realty.ria.ru», на втором месте «Irn.ru», тройку замыкает газета «Недвижимость и строительство Петербурга».