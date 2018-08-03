жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

03 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

«Стройпульс» поднялся в рейтинге «Медиалогии» на 8 позиций

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

«Медиалогия» опубликовала новый рейтинг цитируемых СМИ в сфере строительста

Фото: mlg.ru

Портал «Медиалогия» опубликовал рейтинг самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строительства. Данные получены за второй квартал 2018 года.

Портал «Stroypuls.ru», который только в первом квартале текущего года появился в этом перечне, сумел подняться сразу на 8 позиций и теперь занимает 12-ю строчку.

«Stroypuls.ru» продолжит делать все, чтобы и впредь снабжать читателей самой проверенной и актуальной информацией.

Лидерство в рейтинге «Медиалогии» за второй квартал в отрасли строительства осталось за интернет-ресурсом «Realty.ria.ru», на втором месте «Irn.ru», тройку замыкает газета «Недвижимость и строительство Петербурга».

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X