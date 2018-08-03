До конца года дорожники отремонтируют 118 км кольцевой

В Роставтодоре жалуются, что загрузка КАДа вдвое превышает допустимую

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» начало работы на КАД до конца дорожно-ремонтного сезона на федеральной дороге предстоит устранить дефекты на участках общей протяженностью более 118 километров от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллиннским шоссе, рассказали в ведомстве.

Выполнение данных видов работ позволит ликвидировать колейность, трещины и другие дефекты, повысить износостойкость и сцепные качества дорожного покрытия, в целом продлить срок службы магистрали, нагрузка на которую давно превысила проектные значения и продолжает расти. Сейчас местами нагрузка превышает 200 тыс. автомобилей в сутки против проектных 100 тыс. к 2020 г..

Подрядные организации уже приступили к работам на третьей и четвертой полосах внешнего кольца КАД от Шафировского проспекта до проспекта Культуры и проезжей части Вантового моста. Работы практически на всех остальных участках развернутся с начала августа.

На ряде искусственных сооружений в составе КАД специалисты заменят опорные части и деформационные швы. С 24 июля дорожники приступили к замене деформационного шва на путепроводе в составе развязки на пересечении КАД с Выборгским шоссе. Сейчас здесь закрыто две полосы, движение организовано по одной полосе в каждом направлении. На путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Культуры замена шва будет выполняться в конце сентября – начале октября.

Деформационный шов на внешней стороне Вантового моста через Неву начнут менять с первых дней августа. На первом этапе работы развернутся в третьей и четвертой полосах, затем – на первой и второй полосах. На Беляевском мосту предстоит заменить восемь опорных частей. В период работ движение в оба направления будет организовано по внутреннему кольцу КАД, по двум полосам в каждом направлении.

Напомним, в июне этого года ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также приступило к реконструкции северного участка КАД Санкт-Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе (Этап 1. Этап 2). В настоящее время движение по участку внешнего кольца КАД от Выборгского шоссе до ЗСД полностью перекрыто. Транспорт движется по внутреннему кольцу, по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 50 км/ч.