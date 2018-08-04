Студенты петербургского Политеха создали один из лучших в мире солнцемобилей

Солнцемобиль петербургских ученых стал лучшим на гонках в США среди новичков

Студенты Политехнического университета Санкт-Петербурга отправились на соревнования в США со своим солнцемобилем, который был разработан учеными учреждения.

Машина работает только на солнечных батареях. Западные СМИ пишут, что разработка петербургских ученых стала лучшей на турнире среди дебютантов.

«Мы выступили на уровне таких гигантов, имеющих колоссальный опыт участия в гонках, как команды MIT и Мичиганского университета», — пишут представители Политеха в социальных сетях.

Добавим, что этот солнцемобиль может развивать скорость до 105 километров в час.