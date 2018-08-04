Надувное поле появилось возле «Санкт-Петербург Арены»

У стадиона «Санкт-Петербург Арена» открыли надувное поле

В субботу, 4 августа, возле стадиона «Санкт-Петербург Арена» открылась новая спортивная площадка – надувное поле. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Открытие надувное поле, по данным канала, приурочено к первой игре футбольного клуба «Зенит» в новом сезоне на домашнем стадионе. Сегодня тут сине-бело-голубые играют с тульским «Арсеналом».

На площадке сыграли студенческие команды. Затем силами померились все желающие.

Проект был реализован в рамках студенческой футбольной лиги города и «Зенита».