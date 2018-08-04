В Петербурге прошли гонки парусной Лиги чемпионов

Европейская парусная лига чемпионов гостит в Санкт-Петербурге

В субботу, 4 августа, в Петербурге проходит квалификационный раунд Европейской парусной Лиги чемпионов, пишет «Петербургский дневник».

В состязаниях принимают участие 24 яхт-клуба из 16 европейских стран. Россию представляют московские клубы «Навигатор» и «ПИРогово», петербургский Яхт-клуб и несколько команд из Екатеринбурга.

Соревнования продляться до 6 августа. Победители гонок окажутся в финале, который состоится в конце месяца в водах Швейцарии.