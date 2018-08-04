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04 Август, 2018


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Жара вернется в Петербург на следующей неделе

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в: Новости
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Петербург не прощается с жарой, аномальное тепло вернется

Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили петербуржцев о возвращении жары. В воскресенье, 5 августа, столбик термометра должен опуститься до отметки в +25 градусов, возможна гроза.

Аналогичная температура и небольшие осадки возможны с понедельника по среду, но с четверга столбик термометра вновь поползет вверх.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 августа, в городе на Неве ожидается +29 градусов, слабый ветер и никаких дождей. В последующие дни недели температура будет приближаться к отметке в +30 градусов.

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