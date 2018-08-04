Жара вернется в Петербург на следующей неделе

Петербург не прощается с жарой, аномальное тепло вернется

Синоптики предупредили петербуржцев о возвращении жары. В воскресенье, 5 августа, столбик термометра должен опуститься до отметки в +25 градусов, возможна гроза.

Аналогичная температура и небольшие осадки возможны с понедельника по среду, но с четверга столбик термометра вновь поползет вверх.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 августа, в городе на Неве ожидается +29 градусов, слабый ветер и никаких дождей. В последующие дни недели температура будет приближаться к отметке в +30 градусов.