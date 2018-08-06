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06 Август, 2018


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Гроза и дожди ждут петербуржцев в понедельник

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в: Новости
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Синоптики пообещали петербуржцам грозу в начале рабочей недели

Фото: pixabay.com

В понедельник, 6 августа, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

По словам синоптиков, рабочая неделя для петербуржцев начнется с юго-западного ветра, порывы которого местами будут достигать до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо меняться.

Днем столбик термометра поднимется до отметки в +22 градуса.

Сейчас в Петербурге +17 градусов.

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