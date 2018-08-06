Гроза и дожди ждут петербуржцев в понедельник

Синоптики пообещали петербуржцам грозу в начале рабочей недели

В понедельник, 6 августа, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

По словам синоптиков, рабочая неделя для петербуржцев начнется с юго-западного ветра, порывы которого местами будут достигать до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо меняться.

Днем столбик термометра поднимется до отметки в +22 градуса.

Сейчас в Петербурге +17 градусов.