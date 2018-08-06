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06 Август, 2018


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В прудах Таврического сада гибнут утки

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в: Новости
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Петербуржцы жалуются на загрязнение городских водоемов

Фото: vk.com/spb_today

В нескольких петербургских прудах местные жители заметили мертвых уток. Причина гибели птиц пока не называется, пишет «Фонтанка».

В воскресенье, 5 августа, мертвых уток обнаружили в прудах Таврического сада и в водоеме на улице Лени Голикова.

«Водоем Таврического сада в этом году в ужасающем состоянии. Утки просто разлагаются!» — пишут петербуржцы в социальных сетях.

Глава Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов через Facebook рассказал еще о нескольких случаях гибели птиц. Это произошло в прудах реки Сосновка, а также в парках Александрино и Интернационалистов.

Официальную причину гибели уток специалисты пока не называют.

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