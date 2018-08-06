Петербуржцы не могли улететь из Калининграда из-за птицы

В самолет, летевший из Калининграда в Петербург, попала птица

Вечером в воскресенье, 5 августа, самолет, который должен был перевести пассажиров из Калининграда в Петербург, задержался на несколько часов из-за птицы, пишет «Фонтанка».

Речь идет о самолете авиакомпании «Победа». В пресс-службе организации уточнили, что во внешний контур двигателя лайнера попала птица. Рейс был отложен для оценки возможных повреждений.

Обошлось без пострадавших. Вылет был произведен через несколько часов. Петербуржцы добрались до «Пулково» за час.