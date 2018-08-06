В Мурине с 1 сентября начнут работать две новые школы

Под Петербургом запускаются две школы на 1,8 тысяч мест

В Ленобласти с 1 сентября начнут работать две новые школы. Так, с понедельника, 6 августа, стартует прием заявок в «Муринский центр образования №3» на улице Новой. Соцобъект рассчитан на 700 мест для учащихся.

Как сообщает пресс-служба 47 региона, прием заявлений ведется на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), на портале «Образование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), а также в МФЦ и непосредственно в школе. В настоящее время ведется набор педагогов и персонала.

На территории школы расположены две детские площадки для учеников начальной школы, площадка для прыжков, беговые дорожки, спортивные площадки для малого тенниса, бадминтона, игры в баскетбол и волейбол, поле для мини-футбола. Преподавание иностранного языка будет проходить в четырех кабинетах, укомплектованных современным лингафонным оборудованием.

А с мая этого года ведется прием учащихся в СОШ «Муринский центр образования №2» на 1,1 тысяч учащихся на улице Менделеева. Оба образовательных учреждения построены по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».