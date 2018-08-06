СКК в Петербурге угрожает обрушение крыши

Знаменитый спортивный петербургский комплекс ждет реконструкция

Спортивно-концертный комплекс (СКК) в Петербурге собираются реконструировать. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Комплекс планируют перестроить в полноценную хоккейную арены и передать СКА, но сейчас здание требует модернизации.

«К проекту перестройки я отношусь исключительно положительно. И объясню почему. Хоккейный клуб СКА вышел на правительство Петербурга с инициативой реконструировать Спортивно-концертный комплекс под современную ледовую арену на 20 тысяч зрителей. В СКК с момента его постройки в 1979 году ни разу не проводился капитальный ремонт», — отметил Кириллов.

Вице-губернатор также подчеркнул, что в 2023 году Петербург будет проводить Чемпионат мира по хоккею.

«У нас есть два объекта, соответствующих всем требованиям Международной федерации хоккея — Ледовый дворец на 12 тысяч зрителей и «Юбилейный» на 7 тысяч человек. Но надо понимать, что популярность хоккея неуклонно растет — через пару лет эти площадки уже просто могут не удовлетворить запросы всех болельщиков», — высказался вице-губернатор.

Пока у города практически нет альтернативных мест для размещения новой хоккейной площадки. СКА уже предлагали несколько других вариантов, но армейцы решили реконструировать СКК.