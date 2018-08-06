жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

06 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

СКК в Петербурге угрожает обрушение крыши

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Знаменитый спортивный петербургский комплекс ждет реконструкция

Фото: wikipedia

Спортивно-концертный комплекс (СКК) в Петербурге собираются реконструировать. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Комплекс планируют перестроить в полноценную хоккейную арены и передать СКА, но сейчас здание требует модернизации.

«К проекту перестройки я отношусь исключительно положительно. И объясню почему. Хоккейный клуб СКА вышел на правительство Петербурга с инициативой реконструировать Спортивно-концертный комплекс под современную ледовую арену на 20 тысяч зрителей. В СКК с момента его постройки в 1979 году ни разу не проводился капитальный ремонт», — отметил Кириллов.

Вице-губернатор также подчеркнул, что в 2023 году Петербург будет проводить Чемпионат мира по хоккею.

«У нас есть два объекта, соответствующих всем требованиям Международной федерации хоккея — Ледовый дворец на 12 тысяч зрителей и «Юбилейный» на 7 тысяч человек. Но надо понимать, что популярность хоккея неуклонно растет — через пару лет эти площадки уже просто могут не удовлетворить запросы всех болельщиков», — высказался вице-губернатор.

Пока у города практически нет альтернативных мест для размещения новой хоккейной площадки. СКА уже предлагали несколько других вариантов, но армейцы решили реконструировать СКК.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X