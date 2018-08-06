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06 Август, 2018


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Свалку на Парнасе заставят убирать через суд

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в: Новости
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Прокуратура решила убрать свалку на Парнасе через суд

Фото: vk.com/nadejdatikhonova

В суд на администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга подали представители природоохранной прокуратуры. Правоохранители требуют убрать нелегальную свалку на Парнасе.

Об этом сообщает «78» со ссылкой на заместителя руководителя «Справедливой России» в городском ЗакСе Надежду Тихонову. По ее словам, ей эту информацию передал глава Комитета по природопользованию Смольного Игорь Григорьев.

Объем свалки в районе дома №16 по 5-му Верхнему переулку на сегодняшний день достигает 150 кубометров. Там находятся строительные отходы.

Кстати, замглавы Выборгского района Арина Артемова утверждает, что в районном бюджете нет денег для ликвидации свалки.

«До настоящего времени работы не выполнены ввиду отсутствия достаточного финансирования. Адрес включен в перспективную адресную программу по благоустройству на 2019 год при наличии достаточного финансирования мероприятий по благоустройству района», — рассказала Артемова.

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