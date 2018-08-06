Свалку на Парнасе заставят убирать через суд

Прокуратура решила убрать свалку на Парнасе через суд

В суд на администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга подали представители природоохранной прокуратуры. Правоохранители требуют убрать нелегальную свалку на Парнасе.

Об этом сообщает «78» со ссылкой на заместителя руководителя «Справедливой России» в городском ЗакСе Надежду Тихонову. По ее словам, ей эту информацию передал глава Комитета по природопользованию Смольного Игорь Григорьев.

Объем свалки в районе дома №16 по 5-му Верхнему переулку на сегодняшний день достигает 150 кубометров. Там находятся строительные отходы.

Кстати, замглавы Выборгского района Арина Артемова утверждает, что в районном бюджете нет денег для ликвидации свалки.

«До настоящего времени работы не выполнены ввиду отсутствия достаточного финансирования. Адрес включен в перспективную адресную программу по благоустройству на 2019 год при наличии достаточного финансирования мероприятий по благоустройству района», — рассказала Артемова.