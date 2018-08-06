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06 Август, 2018


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Приморский район стал лучшим при подготовке к отопительному сезону

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в: Новости
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Жилищный комитет подвел предварительные итоги подготовки Петербурга в зиме

Фото: pixabay.com

К 1 августа 2018 года в Петербурге полностью обеспечена техническая готовность 15 692 зданий к отопительному сезону 2018/19 годов. Об этом рассказали в Жилищной комитета Смольного.

По данным ведомства, к настоящему моменту город готов к зиме на 67%. Всего к отопительному сезону необходимо проверить 23 246 домов. Этот план собираются выполнить к первому сентября.

Также отмечается, что наибольший процент готовности жилищного фонда к зиме зафиксирован в Приморском районе – 75,1%, а наименьший процент в Петроградском районе – 56,7%.

«Для взаимодействия и отработки слаженности действий при локализации и ликвидации технологических нарушений администрациями районов города проводятся противоаварийные тренировки с различными сценариями возникновения технологических нарушений. По состоянию на 01.08.2018 проведено 64 тренировки во всех районах Санкт-Петербурга», — добавили в комитете.

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