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06 Август, 2018


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За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 600 ДТП

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в: Новости
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В Петербурге и Ленобласти в ДТП за выходные погибли три человека

Фото: /vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие выходные произошло более 600 ДТП, в которых пострадали десятки человек и погибли трое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всего правоохранители зарегистрировали 625 аварий, в результате которых погибли 3 человек и пострадали 49 человек.

За два дня также было зафиксировано более 2,3 тысячи фактов нарушений правил дорожного движения. Две тысячи раз правила нарушали водители и около 300 раз виновниками оказывали пешеходы.

Без пьяных автомобилистов также не обошлось. Инспекторы ГИБДД зарегистрировали 60 случаев вождения в нетрезвом виде.

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