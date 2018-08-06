За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 600 ДТП

В Петербурге и Ленобласти в ДТП за выходные погибли три человека

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие выходные произошло более 600 ДТП, в которых пострадали десятки человек и погибли трое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всего правоохранители зарегистрировали 625 аварий, в результате которых погибли 3 человек и пострадали 49 человек.

За два дня также было зафиксировано более 2,3 тысячи фактов нарушений правил дорожного движения. Две тысячи раз правила нарушали водители и около 300 раз виновниками оказывали пешеходы.

Без пьяных автомобилистов также не обошлось. Инспекторы ГИБДД зарегистрировали 60 случаев вождения в нетрезвом виде.