Авиакомпания «Победа» получила крупный штраф от ФАС

Антимонопольщики оштрафовали «Победу» на 450 тысяч рублей

Представители УФАС по Санкт-Петербурге оштрафовали авиакомпанию «Победа» на 450 тысяч рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты, как отмечает канал, регулярно осуществляют мониторинг цен на авиаперевозки в «Пулково», также запрашивает у перевозчиков информацию о стоимости перелетов. На такой очередной вопрос «Победа» в установленные сроки не ответила, что и повлекло наказание рублем.

В УФАС подчеркивают, что копанию предупредили об этом надлежащим образом, но на рассмотрение дела об административном правонарушении представители перевозчика так и не явились.