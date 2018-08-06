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06 Август, 2018


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Авиакомпания «Победа» получила крупный штраф от ФАС

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в: Новости
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Антимонопольщики оштрафовали «Победу» на 450 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

Представители УФАС по Санкт-Петербурге оштрафовали авиакомпанию «Победа» на 450 тысяч рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты, как отмечает канал, регулярно осуществляют мониторинг цен на авиаперевозки в «Пулково», также запрашивает у перевозчиков информацию о стоимости перелетов. На такой очередной вопрос «Победа» в установленные сроки не ответила, что и повлекло наказание рублем.

В УФАС подчеркивают, что копанию предупредили об этом надлежащим образом, но на рассмотрение дела об административном правонарушении представители перевозчика так и не явились.

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