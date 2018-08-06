Специалист объяснил, почему в Петербурге массово умирают утки

Токсины оказались причиной массовой гибели уток в Петербурге

В петербургских водоемах в последние дни участились случаи массовой гибели птиц. Больше всего тушек уток было обнаружено на берегу реки Новой, в которую сточные воды сливает аэропорт «Пулково», об этом сообщает телеканал «Piter.TV».

Гибель птиц прокомментировала руководитель центра реабилитации диких животных Ксения Михайлова. По ее словам, вода в Новой сильно загрязнена. На ситуацию со знаком «минус» также влияет сильная жара, которая приводит к цветению водорослей и размножению болезнетворных бактерий.

Теперь эти токсины скапливаются в печени птиц и негативно влияют на их здоровье. Проще говоря, к смерти уток привела сильная интоксикация организма.

Напомним, ранее петербуржцы заметили мертвых уток в прудах Таврического сада и в водоеме на улице Лени Голикова.