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06 Август, 2018


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Специалист объяснил, почему в Петербурге массово умирают утки

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в: Новости
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Токсины оказались причиной массовой гибели уток в Петербурге

Фото: википедия

В петербургских водоемах в последние дни участились случаи массовой гибели птиц. Больше всего тушек уток было обнаружено на берегу реки Новой, в которую сточные воды сливает аэропорт «Пулково», об этом сообщает телеканал «Piter.TV».

Гибель птиц прокомментировала руководитель центра реабилитации диких животных Ксения Михайлова. По ее словам, вода в Новой сильно загрязнена. На ситуацию со знаком «минус» также влияет сильная жара, которая приводит к цветению водорослей и размножению болезнетворных бактерий.

Теперь эти токсины скапливаются в печени птиц и негативно влияют на их здоровье. Проще говоря, к смерти уток привела сильная интоксикация организма.

Напомним, ранее петербуржцы заметили мертвых уток в прудах Таврического сада и в водоеме на улице Лени Голикова.

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