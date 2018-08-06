Суд: Сампсониевский собор был передан церкви законно

Арбитраж поддержал законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отменил решение УФАС о незаконной передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви, пишет «Фонтанка».

Арбитраж внял аргументам городских чиновников в том, что вопрос передачи религиозных объектов не регулируется законом о защите конкуренции.

Представители УФАС также подчеркнули, что пока не видели мотивированного решения суда. Поэтому не могут подать апелляцию.

Решение о незаконной передаче собора было принято в середине марта 2018 года. Тогда антимонопольщики посчитали, что здание храма было передано вопреки федеральных законов.

В феврале минувшего года Сампсониевский собор был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет.