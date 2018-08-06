Росприродназдор потребовал прекратить сбрасывать сточные воды в реку Новая

Аэропорт «Пулково» заставят прекратить сбрасывать сточные воды в реку Новая

Специалисты Росприроднадзора решили заступиться за многострадальную реку Новая в Петербурге. Сброс сточных вод в водоем ведомство требует прекратить, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Петербуржцы уже жаловались на неприятных запах от Новой, но теперь ситуация усугубилась из-за сильной жары.

Весной 2018 года экологи определили, что водоем загрязняет аэропорт Пулково. Воздушную гавань уже оштрафовали, но организация сейчас пытается обжаловать это постановление.

В Комитете по природопользованию и охране окружающей среды Северной столицы теперь намерены добиваться прекращения сброса сточных вод в реку в суде.

В настоящее время образцы из Новой продолжают исследовать в Институте озероведения РАН.

Ранее экологи объяснили, почему в петербургских водоемах гибнут утки. Оказалось, что в организме пернатых скапливается вредный токсин.