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07 Август, 2018


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Два корпуса ЖК «Новая Каменка» сдадут в сентябре 2018 года

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в: Новости
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Новые корпуса ЖК «Новая Каменка» достроят через месяц

Фото: gov.spb.ru

В Приморском районе Петербурге продолжаются строительно-монтажные работы в корпусах 4 и 5 ЖК «Новая Каменка». Сдать в эксплуатацию их планируют в сентябре 2018 года, об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Накануне, 6 августа, Комитет по строительству провел выездное совещание на проблемном объекте, где и были озвучены подобные сроки.

В настоящий момент в новых корпусах завершается установка лифтов, внутренних инженерных сетей и проводятся работы по благоустройству территории.

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский подчеркнул, что для ввода жилья в установленные сроки необходимо своевременное финансирование объекта главным инвестором – АКБ «Российский капитал».

В ближайшее время по этому вопросу будет проведено совещание в Минстрое.

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