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07 Август, 2018


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СМИ: Георгий Полтавченко будет баллотироваться на новый срок

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в: Новости
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Георгий Полтавченко решил баллотироваться в губернаторы Петербурга еще раз

Полтавченко
Источник: topdialog.ru

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко решил принять участие в следующих выборах главы города на Неве, которые пройдут в сентябре 2019 года. Об этом сообщает РБК.

По данным собеседника издания, Полтавченко уже обсуждал свой третий срок с руководством страны и нашел поддержку со стороны Кремля.

Следует отметить, что никакой официальной информации об участии Полтавченко в выборах пока не поступало.

Георгий Сергеевич Полтавченко возглавил Северную столицу в 2011 году, сменив на этом посту Валентину Матвиенко. В 2014 году Полтавченко получил 79,3% на досрочных выборах губернатора. Его полномочия истекают в 2019 году.

При Георгии Полтавченко широкое распространение получила практика выделение земли религиозным организациям под храмы и церкви, что всегда вызывало негласное недовольство строительного бизнеса. При действующем губернаторе оказалась по существу похоронена программа сохранения и развития исторического центра, пока буксует и снос хрущевок. Для компании «СПб Реновация» вторую программу еще могут продлить через суд. Также в городе разгорелся громкий скандал с ЖК «Планетоград», точки в споре по которому застройщика и градозащитников поставил Верховный суд.

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