Стали известны 4 района Ленобласти, где начинается дорожный ремонт

Во время ремонтной кампании в 47 регионе часть работ по восстановлению трасс выполнят ночью

В Волховском, Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти стартует дорожный ремонт. Для удобства автомобилистов при ремонте на трассах не перекрывается движение транспорта, часть работ производится ночью.

Как сообщили в пресс-службе правительства 47 региона, в Ломоносовском районе новое покрытие будет уложено на дорогах «Сосновый Бор — Глобицы» и «Ропша — Оржицы». В настоящее время подрядчик срезает изношенный слой асфальта и расчищает полосы отвода от кустарников и деревьев. В Волховском районе ремонтируется участок трассы «Волхов — Бабино — Иссад», а во Всеволожском идет обновление асфальта на подъезде к деревне Ёксолово: там будет применен метод горячей регенерации, который дополнительно усилит основание трассы. В Гатчинском районе ремонтируется трасса «Елизаветино — Скворицы».

В рамках контрактов на содержание трасс, обслуживающими ремонтно-строительными и эксплуатационными управлениями выполнены срочные восстановления асфальта на площади 52 тысячи кв. метров. Д

Заказчиком работ по ремонту и содержанию региональных трасс выступает ГКУ «Ленавтодор». В этом году в регионе ремонтируется 28 участков областных дорог.