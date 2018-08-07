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07 Август, 2018


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На Avito нашлось объявление о продаже военными почти 600 га земли в Ленобласти

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Дата:
в: Новости
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За надел с двумя зданиями на берегу Выборгского залива военные хотят получить 775 млн рублей

АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) разметило на сайте Avito объявление о продаже участка площадью 579 га на полуострове Бычья Голова на берегу Выборгского залива. Кроме самого надела, военные хотят продать и два здания площадью 796 «квадратов», сообщает «Коммерсант СПб».

Надел огорожен и частично заасфальтирован. Земля относится к нескольким категория:

обороны, обеспечения космической деятельности, безопасности и иного специального назначения. За активы военные хотят получить 775 млн рублей. В дальнейшем на наделе можно разместить турбазу.

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