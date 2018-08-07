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07 Август, 2018


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В Петербурге детскую площадку раздавило дерево

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в: Новости
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Очевидцы рассказали о ЧП на детской площадке на Новочеркасском проспекте

Фото: vk.com/spb_today

Утром во вторник, 7 августа в Петербурге на одну из детских площадок рухнуло дерево. Фотографии с места происшествия оперативно появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, ЧП произошло на площадке, которая находится на пересечении Рижской улицы и Новочеркасского проспекта.

Отметим, что в результате обрушения никто не пострадал.

Следует добавить, что 7 августа синоптики предупредили петербуржцев об усилении ветра. Речь идет о порывах до 16 метров в секунду.

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