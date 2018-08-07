Петербуржцев предупредили об ограничениях на Дальневосточном проспекте

Проехать по Дальневосточному проспекту будет сложно в течение двух недель
Представители ГАТИ предупредили автомобилистов Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, который вступают в силу на Дальневосточном проспекте с 8 августа.
До 25 августа движение будет ограничено по улице Дыбенко у дома №8. Причина – размещение временного ограждения.
Движение будет полностью закрыто от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Дыбенко. Там невозможно будет проехать до 22 августа.
Автомобилистов призывают заранее планировать свой маршрут.