Петербуржцев предупредили об ограничениях на Дальневосточном проспекте

Проехать по Дальневосточному проспекту будет сложно в течение двух недель

Представители ГАТИ предупредили автомобилистов Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, который вступают в силу на Дальневосточном проспекте с 8 августа.

До 25 августа движение будет ограничено по улице Дыбенко у дома №8. Причина – размещение временного ограждения.

Движение будет полностью закрыто от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Дыбенко. Там невозможно будет проехать до 22 августа.

Автомобилистов призывают заранее планировать свой маршрут.