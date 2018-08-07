ГК «Эталон» построит новый жилой комплекс в Московском районе

Etalon Group запустит с 2019 года новый проект в Петербурге

ГК «Эталон» (Etalon Group) выкупила участок под строительство жилья и объектов коммерческой недвижимости в Московском районе. Притупить к реализации нового проекта планируется уже в 2019 году. Частично разрешения получены, сообщает «РИА-недвижимость». Всего на наделе можно возвести до 100 кв. метров жилья, коммерческих помещений, паркингов и т.д.

Etalon Group работает на рынке жилой недвижимости Петербурга, Москвы и Подмосковья. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела в эксплуатацию 334 тысячи квадратных метров жилья и заняла восьмое место среди российских девелоперов.