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07 Август, 2018


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В Петербурге помыли ангела Александровской колонны

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в: Новости
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Знаменитый петербургский монумент отмыли спустя 17 лет

Фото: википедия

В центре Санкт-Петербурга городские власти решили помыть ангела Александровской колонны. Как пишет MR7, скульптуру почистили впервые с 2001 года.

Помогать в уборке монумента решили глава Комитета по охране памятников Сергей Макаров и вице-губернатор города Константин Серов. Чиновники вместе со специалистами поднялись на высоту 47,5 метров.

Заниматься очисткой ангела будут реставраторы Музея городской скульптуры. После окончания работ будет принять решение, кто в дальнейшем будет следить за чистой знаменитого петербургского монумента.

Напомним, Александровская колонна была установлена в 1834 году по указу императора Николая I. Высота ангела с крестом – 12 метров.

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